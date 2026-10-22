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Cortes de energía del jueves 22 de octubre; consulte la lista
hace 2 min
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París mantiene el toque de queda tras ola de saqueos
El refuerzo policial continúa en zonas de la capital francesa, mientras los residentes discrepan sobre la eficacia de las restricciones nocturnas.Video REUTERS
Redacción La Prensa
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Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 10:10
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Redacción La Prensa
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