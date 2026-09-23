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Jueza sentencia a hondureño a pagar manutención de L 6,000 a hijo que no es de él

El abogado Óscar Mejía cuestionó la resolución y aseguró que durante el proceso se acreditó que su representado únicamente sostuvo una relación de noviazgo con la madre del menor.

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 11:09 -
  • Redacción La Prensa
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