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Zeus ya tendría adoptante tras ataque mortal en Tegucigalpa

El perro Zeus, quien habría causado heridas mortales al padre de su dueño en la colonia Hato de Enmedio, sigue en resguardo de la Policía Municipal del Distrito Central, en observación. Se espera que sea dado en adopción y no sacrificado, como se informó al principio del mediático caso.

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
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