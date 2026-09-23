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DAET realiza operativo antiextorsión en la Gran Central de San Pedro Sula

La intervención es ejecutada por agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas.

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 09:09 -
  • Redacción La Prensa
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