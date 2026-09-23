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Venezuela: el inesperado encuentro de Trump y Delcy

La reunión con Trump se produjo poco después del controvertido acuerdo por el que Venezuela cedió a Estados Unidos parte de sus reservas petroleras

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 11:09 -
  • Redacción La Prensa
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