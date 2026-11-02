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Conmoción en Choluteca: Le arrebatan la vida a vendedor de frutas frente a su pequeño hijo

La Policía reveló una posible hipótesis sobre el móvil del crimen de Wilson Baquedano, un querido vendedor de frutas y verduras ultimado en el sector de Monjarás, Choluteca

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