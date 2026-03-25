Video de mujer pidiendo ayuda para su papá en un hospital no fue grabado en Honduras, sino en Bolivia

San Pedro Sula, Honduras

Un video que circula en redes sociales muestra a una mujer sentada en el suelo mientras pide a gritos asistencia médica supuestamente en un hospital del departamento de Colón. No obstante, esto es falso. En realidad, el hecho ocurrió en un centro asistencial de Bolivia, en marzo de 2026. “De rodillas pidiendo por su padre. Una mujer fue captada suplicando atención médica para su padre en un centro asistencial de Colón, lo que ha generado fuerte reacción en redes sociales”, dice la descripción de una publicación de X, que supera las 573 visualizaciones desde el 20 de marzo de 2026.

La grabación ha sido replicada por varios usuarios y medios de comunicación locales, lo que evidencia la falta de la verificación.

Ocurrió en Bolivia

Una búsqueda inversa realizada a partir de un fotograma clave del video, mediante la herramienta InVID We Verify, permitió rastrear el origen del contenido en publicaciones difundidas en redes sociales de Bolivia. Se identificaron al menos tres videos publicados el 15 y 16 de marzo de 2026 en la red social Facebook por medios de comunicación de ese país: Radio Actualidad , Hola Bolivia y Periodismo Somos Todos . Las publicaciones coinciden en que la grabación fue tomada en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, específicamente en el hospital San Juan de Dios. Asimismo, una secuencia del testimonio de la mujer que aparece en las imágenes fue localizado en una publicación del 18 de marzo en el medio Mi Bolivia Plurinacional, en el que se confirma el lugar del hecho.

El crédito de la entrevista corresponde a Red Uno, medio boliviano que también confirmó la ubicación y la identidad de la mujer: María Mamani. Las imágenes también han sido erróneamente vinculadas a contextos en Ecuador y México.