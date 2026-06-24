El gerente de la ENEE no dijo que quienes rechacen nuevos medidores se quedarán sin energía

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una publicación que atribuye a Guillermo Peña Panting, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la cita: “Quien no permita la instalación de los nuevos medidores no tendrá energía”. La afirmación es falsa. LA PRENSA no encontró evidencias en medios públicos ni en canales oficiales que respalden que Peña Panting haya pronunciado esas palabras. Además, el equipo de comunicaciones de la ENEE confirmó a LA PRENSA que la publicación es falsa y agregó que Guillermo Peña Panting negó haber emitido esa declaración. “Gerente de la ENEE. Panting Quien no permita instalar los nuevos Medidores no tendrá energía, hoy no habrá excusa para robar por que deberá pagar anticipado por el consumo”, dice textualmente una publicación de Facebook, difundida desde el 23 junio de 2026.

En las últimas semanas, el Congreso Nacional ha analizado el anteproyecto de reforma del subsector eléctrico de Honduras. La iniciativa plantea dividir la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en cuatro sociedades mercantiles, encargadas de las áreas de generación, transmisión, distribución y operación del sistema y mercado eléctrico. De acuerdo con el Poder Ejecutivo, la propuesta busca “rescatar la ENEE y mejorar la prestación del servicio eléctrico en el país”, informó La Prensa. Por otro lado, Guillermo Peña, gerente de la estatal eléctrica, dijo el 14 de junio de 2026, en el foro dominical 30/30, que sí habrá un proceso de colocación de medidores debido a un rezago en el sistema. Además, señaló que el medidor es un mecanismo de confianza para entregar el servicio y que ese proceso irá de la mano con el alumbrado público.

Cita falsa

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Panting + instalar + nuevos medidores + no tendrá energía” condujo a un video del foro televisivo 30/30, en el que Guillermo Peña Panting, gerente de la ENEE, enfatizó que en Honduras no se busca instalar medidores prepago.

Además, tras una revisión en el sitio web y en las cuentas de X , Facebook , e Instagram de la ENEE, no se encontró ningún registro de la supuesta cita atribuida a Peña Panting. LA PRENSA ya había desmentido una publicación que afirmaba que la ENEE instalaría contadores prepago en todo el país. Adicionalmente, el departamento de comunicaciones de la ENEE confirmó a LA PRENSA que la publicación es falsa y agregó que Guillermo Peña Panting negó haber hecho esas declaraciones.

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