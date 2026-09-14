Asfura dice que el diésel bajó cuatro semanas, pero registros muestran nueve rebajas

San Pedro Sula, Honduras

El presidente Nasry Asfura afirmó que, desde el 28 de febrero de 2026, fecha que tomó como referencia para el inicio de la guerra en Medio Oriente, el precio del diésel en Honduras solo registró rebajas durante cuatro lunes. “Desde el 28 de febrero, que inició la guerra en el Medio Oriente, solo cuatro lunes bajó (él diésel): L4.77, L3.62, L2.58 y, el último, L1.16”, aseveró (a partir del 20:17).

Sin embargo, la afirmación es falsa. Una revisión de las estructuras semanales de precios publicadas por la Secretaría de Energía (Sen) muestra que, desde el 28 de febrero, el diésel registró nueve semanas con rebajas y no cuatro, como aseguró Asfura. Los registros de precios tampoco respaldan los montos mencionados por Asfura. Durante ese período, las últimas cuatro reducciones consecutivas en el precio del diésel fueron de 4.77, 3.83, 2.47 y 1.22 lempiras por galón, aplicadas el 22 y 29 de junio y el 6 y 13 de julio, respectivamente. De los cuatro montos mencionados por Asfura, únicamente el primero, de 4.77 lempiras, coincide con los registros oficiales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las declaraciones de Asfura surgen luego de que, en las últimas semanas, el precio del diésel en Honduras ha registrado una tendencia al alza, en medio de las variaciones internacionales de los derivados del petróleo. Los incrementos han elevado progresivamente el costo del carburante en el mercado nacional, aunque parte de los ajustes ha sido absorbida por el Gobierno mediante subsidios para evitar que se trasladen por completo a los consumidores. Para la semana del 14 de septiembre de 2026, el diésel registró un aumento de 2.32 lempiras y pasará a costar 148.01 lempiras por galón. Este combustible cuenta con un apoyo económico temporal de 4.35 lempiras. LA PRENSA Verifica consultó a Asfura a través de Héctor Ordóñez, secretario de Comunicaciones, pero hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta.

Cifras diferentes

Los registros de precios también contradicen los montos mencionados por Asfura. Las últimas cuatro rebajas consecutivas del diésel durante ese período, aplicadas el 22 y 29 de junio y el 6 y 13 de julio, fueron de 4.77, 3.83, 2.47 y 1.22 lempiras por galón, respectivamente. La primera cifra mencionada por Asfura, de 4.77 lempiras, sí coincide con la reducción aplicada al diésel el 22 de junio. Esa semana, el carburante pasó a costar 127.05 lempiras por galón en Tegucigalpa. Sin embargo, las siguientes cantidades citadas por el mandatario no corresponden con los registros oficiales. Asfura señaló una reducción de 3.62 lempiras, pero la rebaja aplicada al diésel el 29 de junio fue de 3.83 lempiras por galón. Las diferencias se mantienen en las dos semanas siguientes. Para el 6 de julio, Asfura señaló una reducción de 2.58 lempiras, mientras que los registros oficiales reportan una disminución de 2.47 lempiras. Para el 13 de julio, el mandatario indicó una rebaja de 1.16 lempiras, pero la reducción registrada fue de 1.22 lempiras.

Nueve rebajas

Los registros oficiales muestran que las primeras dos reducciones desde el 28 de febrero a la fecha se produjeron en mayo. Posteriormente, el carburante acumuló siete rebajas consecutivas entre el 1 de junio y el 13 de julio de 2026. La Secretaría de Energía es la institución que publica las estructuras de precios de los combustibles en Honduras. Los nuevos valores entran en vigencia cada lunes y establecen las variaciones semanales para las gasolinas, el diésel, el kerosene y otros derivados del petróleo. La primera de las nueve rebajas del diésel después del 28 de febrero entró en vigencia el 11 de mayo. En Tegucigalpa, la reducción fue de 2.78 lempiras por galón, con lo que el precio se ubicó en 138.89 lempiras. Una semana después, el 18 de mayo, el diésel volvió a registrar una disminución, esta vez de 0.36 lempiras por galón. Después de esas dos reducciones de mayo comenzó una nueva secuencia de bajas. Desde el lunes 1 de junio hasta el lunes 13 de julio, el precio del diésel disminuyó durante siete semanas consecutivas, según las estructuras oficiales revisadas por LA PRENSA Verifica.