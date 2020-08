Netflix estrena tráiler de "The Devil All the Time" con Tom Holland y Robert Pattinson

Redacción.

Netflix compartió este jueves el primer tráiler de su nueva película, "The Devil All the Time", la cual es protagonizada por Tom Holland (Spider-Man) y Robert Pattinson (Batman).

La cinta se estrenará el próximo 16 de septiembre en la plataforma de Netflix.

Sinopsis

En un pueblito Ohio y sus alrededores, conviven siniestros personajes —un pastor profano (Robert Pattinson), una pareja muy retorcida (Jason Clarke y Riley Keough) y un sheriff corrupto (Sebastian Stan)— en torno al joven Arvin Russell (Tom Holland), que lucha contra las fuerzas malignas que lo amenazan a él y a su familia. Ambientada entre la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Vietnam.

"El diablo a todas horas" (su título en español) presenta la imagen seductora y espeluznante de un mundo en el que la justicia se enfrenta a la corrupción.

El estadounidense Antonio Campos dirige esta interesante historia de suspenso adaptada de la premiada novela de Donald Ray Pollock, que también cuenta con la actuación de Bill Skarsgård, Mia Wasikowska, Harry Melling, Haley Bennett y Pokey LaFarge.