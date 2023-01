¿Necesitas dinero en enero? Consigue un préstamo fácil y seguro

Muchas veces, debido a las celebraciones de diciembre, nos encontramos con dificultades financieras para poder cubrir todos los gastos del último mes del año, entrando al nuevo año pensando en cómo solucionar este problema.

Ya sea si debes cubrir algún gasto grande que dejaste de diciembre, una necesidad familiar, una emergencia médica o simplemente ocupas un poco de dinero extra para salir bien en el mes de enero, COFISA te ofrece la solución indicada.

Con su préstamo por vehículo, podrás recibir tu dinero en tan solo 1 hora con muy pocos requisitos para solicitar por el mismo.

El préstamo por vehículo ofrece el financiamiento hasta el 65% de vehículos con una antigüedad máxima de 15 años, con las mejores condiciones del mercado. Los requisitos para el préstamo son los siguientes:

- Vehículos con 15 años de antigüedad

- Documentación original

- Registro en la DEI su nombre

- Boleta de revisión vigente

- Copia de su cedula, RTN, licencia de conducir

- Recibo de servicios públicos (Agua, luz, teléfono, o celular)

Los beneficios de este tipo de préstamo son los siguientes:

- Dinero en 1 hora

- Siga conduciendo su vehículo

- Seguro de vida y accidentes personales

- Plazos hasta por 60 meses

- Tasas de interés preferencial

- Puedes cancelar tu contrato antes de tiempo sin penalizaciones

- Cuotas bajas

- Seguro de accidentes de vehículos gratis

La agencia principal de COFISA es en: 7 ave. 7 y 8 calles, N.O. 708 Bo. Guamilito. El horario de atención es de lunes a viernes 8:30 a.m. – 5:00 p.m. y los sábados 8:30 a.m. – 12: 30 p.m. Puedes seguirlos en su página de Facebook y visitar su página web.