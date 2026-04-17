Fundación Ficohsa en alianza con Cepudo y Food For The Poor, inaugura nuevo centro pre básico en Intibucá

Intibucá, Honduras.

En un esfuerzo articulado por ampliar el acceso a educación de calidad en zonas rurales, Fundación Ficohsa en colaboración con Food For The Poor/Cepudo Honduras inauguraron el Centro de Educación Prebásica “Sonia Turcios”, ubicados en la aldea Buena Vista, en el departamento de Intibucá. El proyecto, representa un avance concreto en la reducción de brechas educativas, beneficiando directamente a niños, niñas y docentes, que ahora cuentan con infraestructura adecuada para su proceso de aprendizaje.

Construyendo para el futuro

La intervención contempló la construcción integral del centro prebásico bajo estándares de calidad, incluyendo aula equipada, cielo falso de PVC, pisos cerámicos, servicios sanitarios modernos, aceras perimetrales y sistema eléctrico con iluminación LED eficiente.

Más allá de la infraestructura, este proyecto se enmarca en el programa “Educando Nuestro Futuro”, a través del cual Fundación Ficohsa impulsa un modelo de acompañamiento integral que incluye:

· Provisión de merienda escolar

· Mobiliario

· Entrega de útiles y materiales educativos

· Capacitación continua a docentes

· Programas de educación social

· Formación en educación financiera

· Enseñanza del idioma inglés

Este enfoque busca fortalecer no solo el acceso, sino la calidad y permanencia educativa en comunidades en condición de vulnerabilidad.

“Hoy no solo entregamos infraestructura educativa, entregamos oportunidades concretas para el desarrollo de la niñez hondureña. Este proyecto refleja nuestro compromiso con la educación como motor de transformación social. Para ello es importante reconoce la importancia de trabajar en alianza con organizaciones como Cepudo y Food For The Poor para seguir impulsando este tipo de iniciativas”, destacó Juan Carlos Atala, presidente de Fundación Ficohsa.

Por su parte, Linda Coello, presidenta de Cepudo, añadió: “Sumar esfuerzos con organizaciones que comparten nuestra visión de desarrollo es fundamental para generar cambios sostenibles en Honduras. La inauguración de este centro prebásico en Intibucá es un testimonio de lo que podemos lograr cuando la solidaridad y el compromiso se unen para servir a las comunidades más vulnerables, priorizando siempre el bienestar de la niñez”.

Integrando sectores

Como parte del modelo de intervención, se promovió la conformación de un Comité Permanente de Gestión Educativa, integrado por padres de familia, líderes comunitarios y actores locales, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del proyecto y fortalecer la gestión educativa en la comunidad. Este centro representa el segundo centro educativo prebásico apoyado por Fundación Ficohsa en el departamento de Intibucá, en el marco de su estrategia de comunidades sostenibles. Desde 1998, la organización ha impactado a más de 190,000 niños, niñas y jóvenes en Honduras, a través de 147 centros educativos en 24 municipios del país.