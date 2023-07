CM Airlines celebra su 15 aniversario y presenta la nueva aeronave de su flota

Esta es una gran noticia no solamente para la aerolínea, sino para el sector turístico , ya que con este avión se podrán transportar un mayor número de personas e incrementará la economía para esas empresas que se dedican al turismo en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán.

Trayectoria. A lo largo de estos 15 años, CM Airlines se ha posicionado como la primera aerolínea nacional que cuenta la mayor cantidad de rutas dentro y fuera de Honduras, llegando a Roatán, San Pedro Sula, La Ceiba, Guanaja, Útila, Tegucigalpa, Guatemala, El Salvador y Puerto Lempira.

‘’Sumamente importante para nosotros la incursión de esta nueva aeronave no solo porque estamos aumentando la capacidad de asientos al mercado sino por la derrama económica que esto va traer a las diferentes empresas que se dedican al turismo no solo en Roatán sino en San Pedro Sula y Tegucigalpa, y que hoy va a dar la oportunidad para aquellos pasajeros que no había podido volar hacía Roatán con nuestro ATR 72’’, dijo Daniela Gutiérrez, Directora Comercial y Estrategia de Negocios de la aerolínea.

Así mismo, Gutiérrez, resaltó que esta nueva aeronave es más amplia para atraer más pasajeros que deseen viajar a la paradisíaca isla de Roatán, y así ofrecer un viaje cómodo y seguro.

Servicio de calidad. Una de las características de CM Airlines que los ha destacado es que, desde sus inicios han buscado brindarle accesibilidad, conectividad y mejores oportunidades económicas al pasajero. Esto les ha permitido convertirse en una de las aerolíneas preferidas de muchas personas para realizar sus viajes de manera confiable.

“En este aniversario, queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que han confiado en nosotros a lo largo de los años. Nuestros leales pasajeros, socios comerciales, empleados y a todas las personas que han contribuido a nuestro éxito. Su apoyo constante y su confianza en nuestra aerolínea han sido fundamentales para llegar hasta aquí”, agregó Carlos Mourra, CEO de CM Airlines.