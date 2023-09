WhatsApp desmiente tener planes de introducir publicidad

El responsable de WhatsApp negó que existan planes de introducir anuncios en el servicio de mensajería.

Los rumores sobre cambios importantes en la popular plataforma surgieron después de que un informe del Financial Times sugiriera que los equipos de la empresa matriz del servicio, Meta, estaban discutiendo formas de monetizar el servicio, sugiriendo que los expertos estaban jugando con la idea de mostrar anuncios en la lista de chats con contactos.

Sin embargo, Will Cathcart, directos de WhatsApp en Meta, se pronunció para negar las afirmaciones, En una publicación en X, antes conocida como Twitter, escribió.”Esta historia de @FT es falsa. No estamos haciendo esto’.

Un portavoz de la empresa dijo anteriormente al Financial Times: “No podemos dar cuenta de cada conversación que alguien tuvo en nuestra empresa, pero no lo estamos probando, trabajando en ello y no es nuestro plan en absoluto”.

El artículo sugiere que otra forma en que WhatsApp podría comenzar a ganar dinero con la aplicación de mensajería sería comenzar a cobrar una tarifa de suscripción. Sin embargo, el Financial Times informó que ambas ideas han dividido a los miembros de la empresa y muchos se oponen a los anuncios y las tarifas de suscripción.

La aplicación de chat ha sido gratuita desde su lanzamiento en enero de 2009 y se vendió a Facebook en 2014 por 22 mil millones de dólares. Ahora cuenta con más de mil 500 millones de suscriptores en todo el mundo.