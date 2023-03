‘The Last of Us’ ya disponible para tu PC

El remake de ‘The Last of Us’ del juego que salió en 2013 ya está disponible con grandes cambios visuales.

En comparación con la entrega de 2013, la historia es la misma, pero los gráficos, audio, IA, jugabilidad es lo que tiene a muchos fanáticos de esta saga impactados y encantados con el videojuego.

El 2 de septiembre del 2022 salió este remake para PS5, y se estaba en la espera para PC. Este videojuego requiere de ciertos requisitos para que se pueda jugar en el ordenador, por si quiere saber si el que ya tiene le puede servir.

Rendimiento:

Rendimiento promedio: 60 FPS a 1440pConfiguración gráfica: altaGPU: AMD Radeon RX 6750 XT, AMD Radeon RX 6750 XT o NVIDIA GeForce RTX 2080 TiCPU: AMD Ryzen 5 5600X o Intel i7-9700KRAM: 32 GBSO: Windows 10 de 64 bits (versión 1909 o más reciente)Almacenamiento: SSD de 100 GB.

Ultra:

Rendimiento promedio: 60 FPS a 4KConfiguración gráfica: UltraGPU: AMD Radeon RX 7900 XTX o NVIDIA GeForce RTX 4080CPU: AMD Ryzen 9 5900X o Intel i5-12600KRAM: 32 GBSO: Windows 10 de 64 bits (versión 1909 o más reciente)Almacenamiento: SSD de 100 GB.

The Last of Us Parte I para PC incluye compatibilidad con AMD FSR 2.2, Nvidia DLSS Super Resolution*, VSync y opciones de limitación de la tasa de fotogramas, así como una serie de funciones diseñadas específicamente para PC, como la posibilidad de ajustar la calidad de las texturas, las sombras, los reflejos y la oclusión ambiental, entre otras.

Los jugadores de PC pueden sumergirse por completo en entornos con detalles impresionantes con resoluciones 4K reales, con compatibilidad para monitores de pantalla ancha panorámica tanto para las relaciones de aspecto 21:9 ultra ancho y 32:9 súper ultra ancho.

Escabúllase sigilosamente a través de casas y ciudades abandonadas o partícipe de la tensa y cautivante acción compatible con audio 3D para escuchar mejor lo que pase alrededor cuando uno de los enemigos intenta acercarse para pelear.

