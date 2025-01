The Frame Pro de Samsung en el CES 2025: una galería de arte en la pantalla de tu TV

No se puede negar la perdurabilidad y la influencia de la línea de televisores artísticos The Frame, de la marca Samsung.

La empresa surcoreana encontró oro en 2017 cuando presentó el televisor que no solo parece una caja negra cuando no lo estás usando, sino que se combina con la decoración de tu hogar al mostrar varias obras de arte en la pantalla.

Este se volvió muy popular e inspiró muchos productos de la competencia. Ahora, y en el marco de la feria de teconología más grande del mundo, la Consumer Electronics Show o CES, Samsung espera ganar aún más consumidores con su recién anunciado The Frame Pro.

Este nuevo modelo tiene dos mejoras importantes que deberían convertirlo en un televisor mucho mejor y no solo en una alternativa al rectángulo negro que ocupa espacio cuando no lo estás usando. Primero, y quizás lo más importante, The Frame Pro ahora tiene una pantalla Neo QLED, la misma tecnología Mini LED que alimenta los televisores de gama alta de la serie QN900 de la compañía.

El nuevo panel Neo QLED en The Frame Pro de Samsung proporciona más detalle y contraste incluso en su función principal.

En el CES, las demostraciones de Samsung se centraron en mostrar el arte en The Frame Pro más que en cualquier contenido que hubiera confirmado si el enfoque de los Mini LED obstaculizaba el rendimiento.

Pero, en una comparación con una imagen fija de una película, The Frame Pro era más brillante, con más detalles y negros más profundos que el modelo Frame ya existente. También se puede notar una diferencia al mirar el mismo arte en los dos televisores uno al lado del otro.

Los detalles como la textura y los trazos resaltan más en la pantalla mate en The Frame Pro, lo que hace que el televisor artístico sea aún mejor en su función principal. Además, Samsung asegura que aumentó la frecuencia de actualización a 144 Hz para mejorar la experiencia de juego. Por otro lado, el modelo Frame de 2024 también admite frecuencias de actualización variables para un juego más fluido. Por lo tanto, es lógico que The Frame Pro también lo haga.

Una forma más fácil para conectarse

La segunda gran actualización de The Frame Pro es un nuevo Wireless One Connect Box. Esta caja es mucho más pequeña, se parece más a una consola de juegos que a un cubo, y se basa en la red de Wi-Fi (hasta Wi-Fi 7) para transmitir contenido y audio de forma inalámbrica desde equipos de transmisión conectados y consolas de juegos. La compañía afirma que puede colocarlo en un gabinete sin interferencias y a distancias de hasta 10 metros de distancia.

El One Connect Box inalámbrico reemplazará al One Connect Box más grande que aún requería un solo cable que llegara a The Frame. Esto debería ofrecer más versatilidad en cuanto a dónde colocar el televisor, ya que no tiene que estar conectado físicamente a una caja para recibir señal de las entradas HDMI.