Madre hondureña denuncia amenazas tras acusar a tíos de abusar de su hija

El Progreso, Yoro

La mujer cuenta que un día su niña de once años le hizo una petición que la estremeció. "Ya no quiero vivir aquí", me dijo. Después de insistirle la nena le reveló que "mis tíos están abusando sexualmente", le contó.

Se tomaron acciones legales y tras exámenes forenses detuvieron a Enrique Hernández y José Reynaldo Santos. "Se confirmó que hubo abuso contra la niña", señaló.

Según contó, "los hombres fueron enviados a prisión", sin embargo, denunció que ha sido amenazada. "Me están pidiendo que retire la denuncia porque si no matarán a mis hijos", detalló.

"Tengo escondidos a mis hijos, responsabilizo a la familia de mi esposo si le pasa algo a mis hijos", acusó.