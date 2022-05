Dos altos ejecutivos de Twitter saldrán de la compañía, que ya lo ha informado a sus empleados en una nota interna en la que también se anunció a sus sustitutos, un cambio que ocurre en medio de la compra de la plataforma por el multimillonario Elon Musk por un costo de 44.000 millones de dólares.

De acuerdo con el diario The New York Times, que obtuvo copia del documento, el gerente general de Twitter, Kayvon Beykpour, dejará su cargo y será sustituido por Jay Sullivan, gerente general interino del producto de consumo, según informó en el memorando Parag Agrawal, director ejecutivo de Twitter.

“Interrumpo mi permiso de paternidad para compartir algunas noticias finales relacionadas con Twitter: me voy de la empresa después de más de siete años”, informó hoy Beykpour a través de un tuit.

“La verdad es que no fue así cómo ni cuándo imaginé dejar Twitter, y no fue mi decisión. Parag me pidió que me fuera después de decirme que quiere llevar al equipo en una dirección diferente”, agregó en un extenso hilo en el que también felicita a su sucesor.

Sobre su futuro, recuerda que aún está en baja por paternidad. “Espero con ansias mi primer descanso desde la cofundación de Periscope”, dijo al referirse a la aplicación para emitir videos que Twitter cerró en marzo de 2021.

La nota enviada a los empleados por Agrawal informa además que Bruce Falck, gerente general de ingresos de Twitter, también dejará vacante su puesto.

Falck también recurrió a la plataforma para decir adiós y dar las gracias a sus compañeros de trabajo: “Con los que he tenido la suerte de trabajar durante los últimos 5 años. Construir y administrar estos negocios es un deporte de equipo”.

Agrawal aprovechó la nota para informar que la plataforma ha puesto pausa a la mayoría de las contrataciones y está recortando gastos discrecionales, aunque asegura que no está planeando despidos.

Parte de esto se debe a que la empresa no alcanzó los objetivos de crecimiento de la audiencia y los ingresos, escribió Agrawal, de acuerdo con The New York Times.

El pasado mes, Musk, cofundador de la compañía Tesla de vehículos eléctricos y también dueño de la empresa de cohetes SpaceX, llegó a un acuerdo para comprar Twitter por 44.000 millones de dólares, lo que ha creado un gran revuelo.