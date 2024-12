Astro Bot: juego del año en los Game Awards 2024

Para celebrar el décimo aniversario de la ceremonia, la entrega de premios basada en la tecnología no escatimó en estrellas ni sorpresas. Naughty Dog hizo un anuncio sorpresa para un próximo juego de aventuras espaciales distópico, Intergalactic: The Heretic Prophet protagonizado por Tati Gabrielle .

Entre los presentadores estrella se encontraba el actor Harrison Ford , que se asoció con el actor de videojuegos e intérprete Troy Baker y el director de Bethesda Todd Howard para celebrar el recientemente estrenado Indiana Jones and the Great Circle , además de presentar la Mejor Actuación.

Otras estrellas también incluyeron a Ella Purnell ( Fallout ), Isabela Merced ( The Last of Us ), Shannon Woodard ( Westworld ). El espectáculo también incluyó actuaciones especiales en vivo de Snoop Dogg y Twenty One Pilots , Royal & the Serpent y d4vd.

La Game Awards Orchestra , dirigida por el compositor nominado a los premios BAFTA y Emmy Lorne Balfe , interpretó las partituras de los nominados al Juego del año del año y más.

Por tercer año, The Game Awards 2024 honraron los proyectos más innovadores inspirados en juegos del mundo del entretenimiento en la categoría de Mejor Adaptación, y Fallout de Amazon MGM Studios se llevó el premio este año.