Netflix Party: qué es y cómo hacerlo con tus amigos

Muchas personas miran series o películas en Netflix y esperan hasta el final para hacer sus comentarios en redes sociales, pero ¿te imaginas comentarlas en vivo con tus amigos?



Existe la posibilidad de hacer comentarios en simultáneo y no, no es un grupo de WhatsApp ni Telegram, sino una herramienta llamada Netflix Party.



Netflix Party no es otra app, sino una extensión disponible para el navegador Chrome (de Google) para computadoras. En ese sentido, para usarla deberás de cambiar el celular, tablet o televisor y tendrás que ver el contenido de Netflix en una computadora, ya sea laptop o de escritorio.





Ya que Netflix Party solo es una extensión, no te preocupes por crear una nueva cuenta pues usarás la que ya tienes. Al conectarte lo que sí verás distinto será una capa adicional para comentarios.

Todas las series o películas se pueden mirar con el Netflix Party habilitado.

¿Cómo hacer Netflix Party?

Una vez instales la extensión de Netflix Party en tu navegador de Google Chrome, al lado derecho en la barra de direcciones aparecerá el ícono con las letras "NP".

Ahora lo que debes hacer es ingresar a Netflix con tu cuenta, seleccionar la serie o película e iniciar la reproducción.



Una vez iniciada la transmisión debes pausarla y presionar el botón "NP", y acontinuación "Start Party" (iniciar Party). Luego obtendrás un enlace que deberás enviarselo a tus amigos, que deben haber hecho el mismo procedimiento que tú; es decir, también tienen que instalar la extensión de Netflix Party e iniciar sesión con su propia cuenta.