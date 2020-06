"Valorant" y "The last of us: part II" iluminan un mes de junio sin E3 2020

Madrid, España.

La llegada de "Valorant", "The outer worlds" y del ansiado "The last of us: part II", cuyo estreno fue aplazado por el coronavirus, marcan un junio cargado de novedades para aliviar el sinsabor de la cancelación de la E3 2020, la mayor feria internacional del videojuego, prevista para este mes en Los Ángeles.

La cancelación, a consecuencia de la crisis del coronavirus, de la E3 2020, tradicionalmente celebrado del 8 al 11 de junio, ha caído como un jarro de agua fría sobre los 'gamers' que, sin embargo, encontrarán abrigo tanto en la gran cantidad de novedades que trae este mes como en la confirmación por parte de algunos estudios de la celebración de eventos online -para junio y junio- en los que presentarán sus lanzamientos.

Compañías como Electronic Arts (EA), Sega, Ubisoft o Microsoft tienen previstas exposiciones y convenciones virtuales entre los meses de junio y junio en las que darán a conocer novedades sobre sus productos, algo que, por ahora, se está echando en falta en Nintendo y, especialmente, en Sony, de la que se espera la fecha de lanzamiento y el diseño final de la PS5.

Por el momento, la lista de novedades para este mes llega cargada de lanzamientos en todas las plataformas y para todos los gustos, aunque con cierta reincidencia en títulos de acción y estrategia.

"The last of us: part II" (19 de junio. PS4).

La joya de la corona de los lanzamientos de 2020 llega finalmente a PS4 tras ver su estreno retrasado en dos ocasiones a causa de las dificultades en la producción derivadas de la pandemia mundial de la COVID-19.

La secuela del título de acción de Naughty Dog y Sony retoma la historia de Joel y Ellie cinco años después de lo narrado en el videojuego original. Los creadores del aclamado "Uncharted" envían a la pareja protagonista a una nueva aventura en pro de hacer justiciar y lograr la paz, algo que tendrá devastadoras consecuencias a nivel físico y emocional en Ellie.

"Valorant" (2 de junio. PC).

El videojuego táctico de disparos en primera persona desarrollado por Riot Games, el estudio creador de "League of Legends" (LoL), llegará a PC como una experiencia increíblemente realista en la que los jugadores, divididos en dos grupos de cinco tiradores, tendrán la opción de elegir entre un diverso elenco de agentes con superpoderes para competir en una batalla al mejor de 24 rondas.

Por otro lado, el estudio estadounidense, que lanzó una versión beta del título como antesala del estreno del videojuego completo, reveló a finales de mayo que introduciría "nuevos modos de juego, agentes y mapas" unos días después del lanzamiento oficial del juego con el objetivo de reforzar el compromiso con sus jugadores y de ofrecerles la mejor experiencia posible.

"The outer worlds" (5 de junio. Switch).

El juego de rol sobre viajes por el espacio, desarrollado por Obsidian Entertainment para Nintendo, estará finalmente disponible en formato físico y digital para Switch el próximo 5 de junio, tras haberse retrasado su lanzamiento, previsto para marzo.

El punto fuerte que ha cautivado al mundo del videojuego en relación a este título es la importancia y el control que el jugador tiene sobre la trama. No sólo la creación del protagonista será obra del usuario sino también el devenir de la historia, que tomará un rumbo u otro y se irá resolviendo de diferentes maneras en función de las decisiones de aquel que tome los mandos de la Nintendo Switch.

"1971 Project Helios" (9 de junio. PC, PS4, Xbox One y Switch).

A cargo de Recotechnology, "1971 Project Helios" es un videojuego de estrategia en tiempo real en el que un equipo de élite formado por ocho soldados tendrá la misión de rescatar a la Dra. Margaret Blythe.

Todo ello se desarrolla en un contexto hostil, ambientado en parajes helados dominados por el enemigo, en el que los jugadores deberán enfrentarse a bandidos, a investigar enclaves militares y a infiltrarse en un peligroso territorio habitado por una secta ultra-religiosa.

"Desperados 3" (16 de junio. PC, PS4 y Xbox One).

Desarrollado por Mimimi Productions y editado por THQ Nordic, este tercer título de la saga se vuelve a ambientar en el Lejano Oeste para poner al jugador en la piel del veterano cowboy John Cooper.

Inspirado en el primer juego de la trilogía, según explica el estudio, el título apuesta de nuevo por la estrategia y el aspecto táctico como puntos fuertes para desarrollar la historia de estos pistoleros y bandas de forajidos.

"Disintegration" (16 de junio. PC, PS4 y Xbox One).

Otro videojuego táctico de disparos en primera persona es "Disintegration", que llega a prácticamente todas las plataformas para llevar a los jugadores a un futuro no tan lejano en el que la humanidad está al borde de la extinción.

La tecnología es la única herramienta para sobrevivir, por lo que los protagonistas solo pueden recurrir a la extracción quirúrgica de sus cerebros y la integración de estos en un armazón robótico para tener alguna posibilidad de salir adelante en este título de V1 Interactive y Private Division.