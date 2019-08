Harmony OS, el sistema operativo que no es lo que parece

Redacción LP

Luego del lanzamiento a comienzos de agosto de Harmony OS, este sistema operativo ha sido aclamado como el Android de Huawei, es decir, el software que controlará sus dispositivos móviles en reemplazo del venerable sistema de Google.

Bueno, sí y no, porque sí, Harmony OS estará en los productos del gigante chino, pero no, no se trata de un reemplazo de Android.

¿Qué es Harmony?

Vamos a empezar diciendo que Huawei no tiene por ahora planes de reemplazar Android con Harmony, y la razón es muy simple: la compañía no quiere salirse de la órbita del software de Google y solo lo haría en caso de extrema necesidad.

Pero hoy por hoy, Harmony no es un sistema operativo como lo es Android, en algunos aspectos es más que eso.

En términos técnicos, se trata de un sistema modular, multiplataforma y de código abierto con una arquitectura basada en micronúcleos, también conocidos como microkernels.

Hatmony OS fue presentado en la conferencia de desarrolladores de Huawei este mismo mes de agosto. Foto: AFP

Estos micronúcleos solo gestionan los servicios más básicos de un sistema, tales como las instrucciones del chip, la comunicación entre procesos y los aspectos de seguridad.

¿Qué es lo que hace?

La ambiciosa estrategia de Huawei busca convertir a Harmony OS en un nuevo estándar de comunicación entre dispositivos que permita a diferentes aparatos conectados entenderse e interactuar entre sí.

Esto permitiría, por ejemplo, comenzar una videollamada en nuestro celular y pasarla luego a nuestra tableta o computadora portátil sin ninguna clase de problemas de incompatibilidad.

Esto sería así no solo entre diferentes clases de dispositivos, sino entre diferentes marcas y fabricantes.

En el mercado tecnológico actual no existe una base de software que permita ese grado de conectividad, un vacío que Harmony OS pretende llenar.

La versión 1.0 ya se encuentra aquí, y de hecho Huawei presentó la semana pasada su primer televisor inteligente de la línea Honor, con Harmony OS instalado en él.

Si bien resulta funcional, el sistema sigue siendo un trabajo en proceso, por lo que tendremos que esperar unos años para tener una versión más completa.