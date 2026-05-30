Ultiman a balazos a un hombre en Guaimaca, Francisco Morazán

Un hombre fue ultimado a disparos en una calle de la colonia San Juan, en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán, la tarde de este sábado 30 de mayo. El hecho generó temor entre los habitantes de la zona, quienes reportaron la situación a las autoridades.
La víctima fue identificada como Antonio Reyes de aproximadamente 35 años de edad, quien murió tras ser atacado a disparos por sujetos desconocidos.
De acuerdo con información preliminar de las autoridades, Reyes se desplazaba en una motocicleta color negro cuando fue interceptado por individuos armados. En un intento por escapar, trató de huir del lugar, sin embargo, fue alcanzado por los disparos.
El cuerpo de la víctima fue encontrado sobre el suelo en posición boca arriba. Al momento del reconocimiento, vestía una camisa tipo polo azul y un pantalón del mismo color.
Al conocer lo ocurrido, familiares de la víctima llegaron a la escena del crimen y retiraron el cuerpo del lugar de forma inmediata.
Posteriormente, lo colocaron en la parte trasera de un vehículo particular para trasladarlo por sus propios medios, alterando el procedimiento establecido para el levantamiento realizado por las autoridades competentes.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el hecho.
Sin embargo, de acuerdo con los protocolos forenses y de investigación criminal, el levantamiento de un cuerpo en una escena de homicidio corresponde exclusivamente a personal autorizado del Ministerio Público, Medicina Forense y agentes de investigación.
Esto se debe a que la escena debe ser preservada para la recolección de evidencias, como casquillos, huellas u otros indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.