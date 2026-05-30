Ultiman a balazos a un hombre en Guaimaca, Francisco Morazán

Guaimaca, Honduras

Un hombre fue ultimado a disparos en una calle de la colonia San Juan, en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán, la tarde de este sábado 30 de mayo. El hecho generó temor entre los habitantes de la zona, quienes reportaron la situación a las autoridades.

La víctima fue identificada como Antonio Reyes de aproximadamente 35 años de edad, quien murió tras ser atacado a disparos por sujetos desconocidos.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, Reyes se desplazaba en una motocicleta color negro cuando fue interceptado por individuos armados. En un intento por escapar, trató de huir del lugar, sin embargo, fue alcanzado por los disparos.