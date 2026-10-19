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"Si tienes problemas decime": le dijo Yeni Rivera a su esposo un día antes que la mataran

Mientras la principal sospechosa de enviar a matar a la joven Jeny Rivera en Sabá, Colón fue enviada a prisión preventiva, la pareja de la víctima, Jeison Muñoz, reveló sospechosos acontecimientos ocurridos un día antes del crimen

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 17:16 -
  • Carlos Molina
Si tienes problemas decime: le dijo Yeni Rivera a su esposo un día antes que la mataran

Jeison Muñoz aseguró que con su compañera de hogar Yeni Rivera nunca tuvieron problemas con terceras personas por una sitaución sentimental.

Foto: La Prensa

Sabá, Colón. Jeison Muñoz, de oficio mecánico y compañero de hogar durante seis años de Yeni Elizabeth Rivera Guzmán (de 20 años de edad), relató los inquietantes momentos previos al crimen de su pareja y rechazó las versiones sobre supuestos celos o infidelidades.

"Ella me dijo un día antes que muriera que habían llegado a la casa dos hombres a buscarme para que les fuera a ver un carro. Yo lo vi raro porque no vi carro donde dijeron. Me dijo que si tenía problemas con alguien que le dijera, pero yo no tengo problemas con nadie; no le he hecho nada a nadie", manifestó Muñoz.

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Yeni Rivera, quien tenía cuatro meses de embarazo, murió aproximadamente a las 11:30 de la mañana del pasado sábado, de varios impactos de arma de fuego cuando dos sicarios irrumpieron en su vivienda, ubicada en la aldea Santa Ana, en el municipio de Sabá, Colón.

Móvil del crimen e investigación policial

Horas después de la muerte de Yeni, la policía capturó a su amiga Gabriela Castañeda (de 26 años). De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Nacional, Gabriela habría contratado a los dos hombres para que terminaran con la vida de Yeni, bajo la sospecha de que la joven mantenía una relación sentimental con su marido.

Respecto al presunto móvil pasional que vincula a la acusada, Jeison Muñoz fue enfático al señalar que en la pareja nunca existieron desacuerdos por motivos sentimentales.

"La verdad es que yo tenía seis años de estar con ella y nunca hemos tenido peleas o problemas por algo de celos por otras personas", puntualizó.

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Yeni Rivera era una ama de casa que residía en la aldea Santa Ana de Sabá.

Yeni Rivera era una ama de casa que residía en la aldea Santa Ana de Sabá.

(Foto: La Prensa )

Resolución

Una jueza dictó este lunes detención judicial contra Gabriela Castañeda, acusada de haber contratado a dos sicarios para asesinar a su amiga, Yeni Elizabeth Rivera Guzmán, tras desarrollarse la audiencia de declaración de imputado en los juzgados de Tocoa, Colón.

"Los delitos que le imputa la Fiscalía regional del bajo Aguán es asesinato en concurso ideal con aborto y de persona humana no nacida. Hay otros involucrados en el caso y pronto habrá más información", manifestó Selvin Fernández, portavoz de la Fiscalía

Luego de la resolución, el juzgado ordenó el traslado de Castañeda a un centro penal de la zona, programando la audiencia inicial para el próximo jueves 22 de octubre.

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Carlos Molina
Carlos Molina
Periodista

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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