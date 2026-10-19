"Si tienes problemas decime": le dijo Yeni Rivera a su esposo un día antes que la mataran

Sabá, Colón. Jeison Muñoz, de oficio mecánico y compañero de hogar durante seis años de Yeni Elizabeth Rivera Guzmán (de 20 años de edad), relató los inquietantes momentos previos al crimen de su pareja y rechazó las versiones sobre supuestos celos o infidelidades. "Ella me dijo un día antes que muriera que habían llegado a la casa dos hombres a buscarme para que les fuera a ver un carro. Yo lo vi raro porque no vi carro donde dijeron. Me dijo que si tenía problemas con alguien que le dijera, pero yo no tengo problemas con nadie; no le he hecho nada a nadie", manifestó Muñoz.

Yeni Rivera, quien tenía cuatro meses de embarazo, murió aproximadamente a las 11:30 de la mañana del pasado sábado, de varios impactos de arma de fuego cuando dos sicarios irrumpieron en su vivienda, ubicada en la aldea Santa Ana, en el municipio de Sabá, Colón.

Móvil del crimen e investigación policial

Horas después de la muerte de Yeni, la policía capturó a su amiga Gabriela Castañeda (de 26 años). De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Nacional, Gabriela habría contratado a los dos hombres para que terminaran con la vida de Yeni, bajo la sospecha de que la joven mantenía una relación sentimental con su marido. Respecto al presunto móvil pasional que vincula a la acusada, Jeison Muñoz fue enfático al señalar que en la pareja nunca existieron desacuerdos por motivos sentimentales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "La verdad es que yo tenía seis años de estar con ella y nunca hemos tenido peleas o problemas por algo de celos por otras personas", puntualizó.

La Policía Nacional continúa con los operativos en la zona para dar con el paradero de los dos autores materiales que ejecutaron el asesinato en la vivienda de la víctima

Resolución