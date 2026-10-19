Capturan a hombre con orden judicial pendiente por la presunta muerte y abuso de una mujer en SPS

San Pedro Sula, Honduras. Un hombre de 41 años fue detenido por agentes policiales en San Pedro Sula, Cortés, luego de que las autoridades confirmaron que tenía una orden de captura vigente por su presunta implicación en los delitos de homicidio y violación agravada contra una mujer.

La detención se realizó en el bulevar del este de San Pedro Sula, durante una serie de inspecciones a unidades del transporte público en el Valle de Sula.

El sospechoso fue identificado como Gustavo Adolfo Pavón Matamoros, de 41 años, originario y residente de Tegucigalpa, Francisco Morazán.