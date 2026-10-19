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Capturan a hombre con orden judicial pendiente por la presunta muerte y abuso de una mujer en SPS

Un hombre de 41 años fue detenido en San Pedro Sula por una orden de aprehensión por su presunta implicación en graves crímenes contra una mujer

Capturan a hombre con orden judicial pendiente por la presunta muerte y abuso de una mujer en SPS

El sospechoso fue identificado como Gustavo Adolfo Pavón Matamoros, de 41 años.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras. Un hombre de 41 años fue detenido por agentes policiales en San Pedro Sula, Cortés, luego de que las autoridades confirmaron que tenía una orden de captura vigente por su presunta implicación en los delitos de homicidio y violación agravada contra una mujer.

La detención se realizó en el bulevar del este de San Pedro Sula, durante una serie de inspecciones a unidades del transporte público en el Valle de Sula.

El sospechoso fue identificado como Gustavo Adolfo Pavón Matamoros, de 41 años, originario y residente de Tegucigalpa, Francisco Morazán.

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Las acciones forman parte de las labores de prevención del delito y seguridad vehicular que desarrolla la Unidad de Seguridad del Transporte Urbano (USTU-SPS), adscrita a la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).

Según el reporte policial, al consultar sus datos en el sistema, los agentes comprobaron que tenía una orden de aprehensión emitida el 24 de septiembre de 2026 por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Yoro.

El requerimiento judicial señala al detenido por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y violación agravada en perjuicio de una mujer.

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Tras su captura, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la USTU para completar los procedimientos correspondientes. Posteriormente, fue llevado a El Progreso, Yoro, donde deberá ser presentado ante el juzgado que emitió la orden de aprehensión para continuar con el proceso legal.

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Redacción La Prensa
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