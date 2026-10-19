Capturan en El Progreso a sospechoso de asesinar a líderes tolupanes

Yoro, Honduras. Las autoridades de Honduras capturaron este domingo al presunto asesino de los líderes ambientalistas de la etnia tolupán José Salomón Matute y Juan Samael Matute, ocurrido el 25 de febrero de 2019 tras la defensa de los bosques y territorio ancestral de la tribu en el norte del país. En un comunicado, el Ministerio Público (Fiscalía), indicó que a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) capturó en El Progreso, Yoro, a Melquin Javier Cardona, supuesto responsable del asesinato de los dos líderes ambientalistas tolupanes. "Los hechos ocurrieron el 25 de febrero de 2019 en el marco de la defensa de los bosques y territorio ancestral de la tribu San Francisco de Locomapa, (departamento de) Yoro, pese a que las víctimas contaban con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", añade el comunicado.

La Fiscalía señaló además que tras labores de inteligencia del Departamento de Operaciones Especiales de la Atic, el sospechoso fue localizado en Tegucigalpa y puesto a la orden del Juzgado de Letras de Yoro. José Salomón Matute, y su hijo, Juan Samael Matute, fueron asesinados con un arma de fuego en Locomapa, a unos 300 kilómetros al norte de Tegucigalpa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Otros dos ambientalistas tolupanes, Amílcar Vieda y Naún Ismael Chacón, fueron asesinados también a tiros en la misma localidad en mayo de 2023, y según indicó entonces la Oficina del Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), los agresores quemaron los cadáveres de los indígenas.

Vieda era un conocido defensor tolupán, quien al momento de su muerte se desempeñaba como miembro del Consejo Preventivo de San Francisco de Locomapa, y miembro de uno de sus núcleos políticos organizativos del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (Madj), según la OACNUDH. Además, participaba en actividades de interés nacional con el Madj y se involucraba en acciones de defensa de las tierras y territorios indígenas en su comunidad debido a la constante conflictividad con actores empresariales de la zona, lo que le colocaba en una situación de riesgo elevado. El reclamo de la etnia Tolupán exigiendo el respeto a sus derechos ancestrales le ha costado la vida desde 1990 a más de una decena de sus líderes en San Francisco de Locomapa.