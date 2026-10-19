Caso Delta Teams: fijan fecha para conclusiones en juicio vinculado a Angie Peña

Tegucigalpa, Honduras. La audiencia de conclusiones en el juicio contra cuatro personas vinculadas a la estructura denominada Delta Teams fue programada para el próximo 23 de octubre, luego de que finalizara la evacuación de los medios de prueba en el proceso judicial por delitos relacionados con la trata de personas. La etapa probatoria concluyó el pasado viernes, después de varias interrupciones desde el inicio del juicio, el 7 de septiembre. Ahora, el Ministerio Público y las defensas deberán exponer sus argumentos finales ante el Tribunal de Sentencia y solicitar la resolución que consideran correspondiente. Durante la audiencia de conclusiones, ambas partes presentarán sus valoraciones sobre las pruebas incorporadas al expediente y plantearán sus peticiones al tribunal. Posteriormente, se establecerá la fecha para la lectura del fallo, en el que se determinará si los cuatro acusados son culpables o inocentes de los delitos que se les imputan.

Entre los procesados figuran los estadounidenses Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock, quienes enfrentan cargos por el delito de trata de personas en la modalidad de venta. En el mismo proceso judicial comparecen el estadounidense Gary Lee Johnston y el hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera, ambos acusados por el delito de asociación para delinquir. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los acusados han sido vinculados por el Ministerio Público con la desaparición de la joven hondureña Angie Peña.

¿De qué se acusa a los Delta Teams?

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la estructura habría comenzado a operar alrededor de 2019 en el departamento de Islas de la Bahía, donde supuestamente estableció su centro de operaciones y logística. Las autoridades vinculan a esta organización con presuntas actividades ilícitas relacionadas con la trata de personas y la explotación sexual de mujeres y menores de edad. Las investigaciones también contemplan posibles conexiones con el tráfico de drogas y armas.

El expediente incluye la desaparición de Angie Peña, quien fue vista por última vez el 1 de enero de 2022, cuando se encontraba de vacaciones con su familia en Islas de la Bahía. Según la Fiscalía, la estructura investigada estaría relacionada con este caso. Asimismo, el Ministerio Público ha denunciado una presunta filtración de información confidencial y posible colaboración de integrantes de la Policía Nacional y funcionarios vinculados al sistema de justicia.

Aseguran propiedades y vehículos

Como parte de las investigaciones contra la estructura, en mayo de 2026 las autoridades ejecutaron el aseguramiento de dos propiedades donde funcionaba The Dock Resort. También fueron asegurados 12 vehículos que presuntamente estarían relacionados con el caso.