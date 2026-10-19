Caso Yeni Rivera en Colón: dictan prisión preventiva a mujer acusada de asesinato

Colón, Honduras. Un juez dictó detención judicial con prisión preventiva contra Yuri Gabriela Castañeda Melgar, acusada de los delitos de asesinato en concurso ideal con aborto, por la muerte de Yeni Elizabeth Rivera y la pérdida de su bebé, en Colón. La resolución fue emitida este lunes, luego de que la imputada compareciera a la audiencia de declaración de imputado, en la que conoció formalmente los cargos que el Ministerio Público le atribuye por el crimen registrado durante el fin de semana reciente en la aldea Santa Ana, municipio de Sabá.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, el asesinato estaría relacionado con un conflicto sentimental. La acusada mantenía una relación de amistad con una joven cuya pareja, presuntamente, pretendía a Yeni Rivera, quien se encontraba embarazada al momento del ataque.

Los antecedentes del caso señalan que Gabriela Castañeda Melgar habría intentado convencer a su amiga, mediante mensajes en redes sociales, de que atacara a la joven embarazada. Sin embargo, al no conseguir que esta accediera, presuntamente habría buscado otra manera de ejecutar el plan. Según la hipótesis del Ministerio Público, la imputada habría ofrecido dinero para que otra persona cometiera el crimen. La acusación la señala como presunta responsable de financiar el asesinato de Yeni Rivera, cuyo fallecimiento también provocó la pérdida de su bebé. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El caso ha sido calificado por la Fiscalía como asesinato en concurso ideal con aborto, delitos por los que Gabriela Castañeda Melgar deberá responder durante el proceso penal. Las circunstancias y la participación que se atribuye a la acusada tendrán que ser examinadas por las autoridades judiciales.