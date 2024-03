Resurge violencia en el valle de Sula; nueve homicidios en 72 horas

Otra de las víctimas de la violencia fue un guardia de seguridad de nombre Alexander Richard Sabio (31) a quien le dieron muerte en su puesto de trabajo en una empresa ferretera ubicada en la 7 calle y 7 avenida en el barrio Lempira de San Pedro Sula el domingo a esos de las 8:00 de la noche.

Al celador lo mataron para robarle la pistola que tenía asignada. El cuerpo de Sabio presentaba heridas de arma blanca y de arma de fuego.

Las autoridades informaron que horas después del crimen capturaron al supuesto homicida del guardia al que identificaron como Omar Valle Pineda ( 53).

Siempre en el barrio Lempira el domingo a eso de las 1:00 am en un taller de pintura automotriz fue ultimado un hombre cuya identidad no fue establecida por no portar documentos.

Las averiguaciones de la Policía establecen que el ahora occiso supuestamente se introdujo al taller a robar y fue sorprendido por unos empleados, uno de los cuales lo mató tras propinarle varios golpes con un tubo.

El sábado en horas de la mañana en una cuneta cercana a la colonia El Periodista de San Pedro Sula fue encontrado el cuerpo de un hombre dentro de unas bolsas plásticas. El cuerpo fue ingresado a la morgue forense como desconocido.

Ayer llegaron a la morgue parientes de un joven de nombre Carlos Alfredo Pérez Girón (22), quienes confirmaron que el muerto es su pariente.

El sábado a las 7:30 pm en la colonia Santa Martha fue asesinado a balazos Jostin Didier Ortiz Teruel (de 23 años). Por el crimen de Ortiz fue capturado Luis Fernando León Pereira (23).

La tarde del sábado en la colonia 6 de Mayo, sector Rivera Hernández, personas desconocidas le quitaron la vida a Eddy Martínez Gonzales (30). En un segundo hecho mataron a Justin Ortiz en la colonia Santa Matha.

Ayer de las 6:00 am en la colonia Sinaí un hombre identificado como Carlos Humberto Rodríguez Vásquez ( 48) fue acribillado a balazos.