El sujeto le advirtió que no tenía que avisar a la Policía y si no cumplía llegaría a matarlo a su negocio. El sábado se hizo presente un individuo para cobrarle, pero la víctima pidió un compás de espera, ya que no contaba con dinero y le dieron límite hasta el 23 de octubre.

El sábado 23 un equipo de trabajo de la FNAMP se dirigió al barrio El Centro de la ciudad de San Pedro Sula y con plena visibilidad al lugar de entrega realizaron el procedimiento de vigilancia.

A las 2:50 pm llegó un sujeto con las características de la denuncia que vestía camisa color roja con franjas blancas verticales y pantalón jeans, quien se acercó a la víctima y luego de un cruce de palabras recibió un sobre y se fue del lugar.

Los agentes lo siguieron unas cinco cuadras y lo interceptaron. En el registro personal le encontraron las evidencias.