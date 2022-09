Santa Cruz de Yojoa: Ya son 15 los fallecidos en “peaje de la muerte”

El diputado del partido Salvador de Honduras (PSH) y miembro de la comisión especial encargada de estudiar el contrato de concesión de la Concesionaria Vial Honduras (Covi) del Congreso Nacional, Carlos Umaña, consideró ayer como imposible y sumamente difícil que el peaje ubicado en Santa Cruz de Yojoa pueda ser removido a otro sitio.

“La empresa Covi sí tiene autorización para tener en funcionamiento la caseta de peaje en ese lugar, un funcionario del gobierno anterior los autorizó, si se mueve esa caseta para evitar una demanda multimillonaria vamos afectar otros cinco municipios que estarían obligados a pagar peajes, son al rededor de 40 a 50 mil personas que se verían afectadas”, expresó el diputado Umaña.

Asimismo, añadió que “la tercera situación es si la caseta se quita de la bajada, la empresa dice que alguien deberá pagar eso y se lo quieren cobrar a los vehículos que transiten de subida y no es correcto, porque no se han hecho las rampas de alivio o frenado porque no ha habido un interés de comprar las propiedades que están a la orilla de la CA-5 ni tampoco los vecinos están dispuestos a regalarlos, dados los hallazgos me hacen decirle al pueblo hondureño que es difícil quitar esa caseta de allí”.

El parlamentario pormenorizó que el quitar la caseta del denominado “peaje de la muerte” podría traer demandas de carácter internacional, arriesgándose el Estado de Honduras a perderlas debido a que Covi cuenta con todos los permisos necesarios.