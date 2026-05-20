Detienen a tres hombres con supuesta droga y armas en Olancho

Olancho, Honduras.

Tres hombres fueron detenidos durante un operativo policial ejecutado en un sector montañoso del municipio de Yocón, Olancho, donde las autoridades decomisaron armas de fuego, indumentaria de uso militar y supuesta droga.

La acción fue desarrollada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con funcionarios asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención Número 20 (UMEP-20), tras labores de vigilancia y seguimiento en el caserío El Tacho, aldea Guamilón.