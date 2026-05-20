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Detienen a tres hombres con supuesta droga y armas en Olancho

La Policía Nacional detuvo a tres hombres en Yocón, Olancho, y decomisó armas, drogas y prendas militares durante un operativo

Detienen a tres hombres con supuesta droga y armas en Olancho

Durante el operativo se decomisaron cuatro armas de fuego: dos pistolas, un fusil M-4 y un rifle.

 Foto: Policía Nacional
Olancho, Honduras.

Tres hombres fueron detenidos durante un operativo policial ejecutado en un sector montañoso del municipio de Yocón, Olancho, donde las autoridades decomisaron armas de fuego, indumentaria de uso militar y supuesta droga.

La acción fue desarrollada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con funcionarios asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención Número 20 (UMEP-20), tras labores de vigilancia y seguimiento en el caserío El Tacho, aldea Guamilón.

El operativo ocurrió en un sector montañoso del municipio de Yocón, Olancho.

El operativo ocurrió en un sector montañoso del municipio de Yocón, Olancho.

Los detenidos tienen 22, 35 y 54 años, y son sospechosos de los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido y uso indebido de prendas de cuerpos de seguridad del Estado. Las autoridades informarán que serán remitidos al Ministerio Público para el proceso legal correspondiente.

De acuerdo con la información policial, el procedimiento forma parte de las acciones operativas orientadas a combatir el tráfico de drogas y reducir la incidencia delictiva en el departamento de Olancho.

De acuerdo con la información policial, el procedimiento forma parte de las acciones operativas orientadas a combatir el tráfico de drogas y reducir la incidencia delictiva en el departamento de Olancho.

Durante el operativo se decomisaron cuatro armas de fuego: dos pistolas, un fusil M-4 y un rifle. Además, se incautó polvo blanco, presunta cocaína, así como semillas y hierba en proceso de secado, supuestamente marihuana.

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Redacción La Prensa
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