Detienen a tres hombres con supuesta droga y armas en Olancho

Tres hombres fueron detenidos durante un operativo policial ejecutado en un sector montañoso del municipio de Yocón, Olancho, donde las autoridades decomisaron armas de fuego, indumentaria de uso militar y supuesta droga.
La acción fue desarrollada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con funcionarios asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención Número 20 (UMEP-20), tras labores de vigilancia y seguimiento en el caserío El Tacho, aldea Guamilón.
Los detenidos tienen 22, 35 y 54 años, y son sospechosos de los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido y uso indebido de prendas de cuerpos de seguridad del Estado. Las autoridades informarán que serán remitidos al Ministerio Público para el proceso legal correspondiente.
Durante el operativo se decomisaron cuatro armas de fuego: dos pistolas, un fusil M-4 y un rifle. Además, se incautó polvo blanco, presunta cocaína, así como semillas y hierba en proceso de secado, supuestamente marihuana.