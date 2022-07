Masacre de Puerto Cortés fue por tráfico de drogas: Policía

El jefe regional de la Policía, Luis Osavas, informó que “el móvil, según las investigaciones, tiene que ver con la comercialización y tráfico de sustancias ilícitas o de drogas, y lógicamente la disputa de los mercados es un tema que siempre es un detonante para el tema de violencia”.

Los cuatro cuerpos fueron llevados a la morgue forense de San Pedro Sula, adonde ayer llegaron sus familiares a reclamarlos para darles sepultura.

Gloria Mateo, madre de Bayron Rodríguez, dijo que su hijo hace un año se vino de la aldea Zorca, del municipio de Arada, Santa Bárbara, para Puerto Cortés buscando una mejor vida y agregó que quien se lo trajo fue su primo Cristian Josué Claros Figueroa.

Refirió que Bayron y Cristian trabajaban de meseros en un restaurante. Doña Gloria dijo que a la 1:00 am de ayer le fueron a avisar que habían matado a su hijo y a Cristian. Aseveró que Bayron no tenía nada que ver con drogas, pues era un joven trabajador, y prueba de ello es que también cultivaba maíz y frijoles en la aldea Zorca.

Indicó que dejó media manzana de frijolar sembrada y cuando tenía sus días libres iba a “hacer la milpa a la aldea”.

“Yo soy una mujer sola y él me decía ‘yo la voy ayudar’, y mire esta desgracia. Dios que dé fuerza en este momento bien difícil”, expresó la mamá del joven.

Los familiares de Jeferson Yobany Coca dijeron que no estaba trabajando y no dieron más detalles. Los parientes de Kevin Mauricio Miranda no quisieron hablar con los periodistas.