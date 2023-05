“Todavía no nos han dicho cómo murió”: madre de hondureño muerto en albergue de EEUU

“Nunca pensé que le pasaría esto a mi hijo. Su sueño era seguir su carrera de futbolista y estudiar”, expresó a Diario LA PRENSA Norma Maradiaga tras enterarse de la muerte de su hijo Ángel Eduardo Maradiaga Espinoza (de 17 años).

Con lágrimas, manifestó que las autoridades solo le informaron que falleció en un refugio para migrantes en el estado de la Florida el 10 de mayo.

“Estoy esperando una respuesta porque no quiero que se quede en la impunidad. No tengo ninguna información solo me dicen que está en investigación, no se sabe cómo murió”, dijo doña Norma.

Ángel Eduardo Maradiaga salió el 24 de abril de su vivienda que compartía con su madre y sus dos hermanos en la colonia La Torre de Olanchito, Yoro. Iba en busca del “sueño americano” acompañado de un coyote para reunirse con su padre y otros familiares en Estados Unidos.

El 3 de mayo se entregó a la Migración de Estados Unidos y fue llevado a un albergue de Florida, en donde se reportó su muerte el 10 de mayo.

Doña Norma espera que la Cancillería hondureña le ayude a repatriar el cuerpo de su hijo y darle sepultura en su tierra natal.