Joven motociclista muere al caerle un árbol durante tormenta en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Un joven motociclista murió cuando regresaba de su trabajo para descansar en casa.

Un joven motociclista perdió la vida la noche de este miércoles luego de que un árbol cayera sobre él mientras se desplazaba por el sector de El Barón , en la salida vieja hacia La Lima, en San Pedro Sula, Cortés.





La tragedia ocurrió en medio de la fuerte tormenta que afectó gran parte de la capital industrial, acompañada de intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento.

De acuerdo con información preliminar, la víctima se conducía en su motocicleta cuando pasó justamente por el lugar en el momento en que el árbol cedió y se desplomó sobre la vía.

El impacto fue mortal y el joven falleció en la escena debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Personas que se encontraban en la zona intentaron auxiliarlo y alertaron a los cuerpos de emergencia, que se movilizaron rápidamente al lugar.

Sin embargo, al llegar, los socorristas confirmaron que el motociclista ya no presentaba signos vitales. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían revelado la identidad de la víctima.