Joven motociclista pierde la vida tras impactar contra una vaca en Siguatepeque

Siguatepeque, Honduras

Un accidente de tránsito ocurrido en la noche del sábado 20 de junio, dejó como resultado el fallecimiento de un joven de 17 años. El hecho se registró en el eje carretero que conecta los municipios de Siguatepeque, en Comayagua y Jesús de Otoro, en Intibucá.

Según los reportes preliminares, el accidente se habría producido cuando el joven motociclista impactó contra una vaca que se encontraba en la vía. El impacto provocó que perdiera el control del vehículo y saliera proyectado de la motocicleta, debido a la fuerza del choque.

La víctima fue identificada como José Francisco Medina Mejía, testigos que estaban en la zona dieron aviso de inmediato al Cuerpo de Bomberos, por lo que personal de emergencia se trasladó al lugar con el fin de brindar asistencia.