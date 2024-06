Mensajes que compañeros colocaron en el pupitre de Richard Ávila

De un balazo en la cabeza sucedió la muerte del estudiante Richard Ávila, quien quedó tirado en la acera de una vivienda ubicada en los bloques cercanos a una calle de tierra que conduce a la colonia San Ángel, en Tegucigalpa.

Públicamente Margarita Nieto Palma, madre del joven, expresó: “Era mi único hijo, me quitaron la única razón de vivir... Ya no tengo miedo, porque en este país no hay ley, no hay justicia”.

La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida del Ministerio Público (MP) aseguró a este rotativo que han avanzado un 80% en la investigación, pero no revelaron detalles.

En este caso, hubo dos personas detenidas, pero fueron liberadas el día del crimen. Según la Policía Nacional, este caso estaría relacionado con el tráfico de drogas.