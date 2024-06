“Era mi único hijo, me quitaron la única razón para vivir”: madre de estudiante ultimado

Familiares, amigos, vecinos, maestros y compañeros del menor consolaron a la dolida progenitora.

“Yo solo pido justicia, porque lo que hicieron con mi hijo es una injusticia, mataron a un inocente lleno de muchos sueños y metas. Los menores que entrevistaron tienen que ser investigados porque ellos tienen que saber quiénes se lo llevaron, ellos tienen que saber. Yo solo pido justicia para mi hijo y que no se quede impune, como muchos otros casos de jovencitos. Él era mi único hijo, me quitaron la única razón para vivir. No tengo miedo, y si mi vida vale un tiro en la cabeza como el que le dieron a mi hijo por pedir justicia, pues ni modo”, dijo entre lágrimas.

Padres de familia y autoridades del Instituto Milla Selva piden a la Secretaría de Seguridad la presencia permanente de la Policía Nacional para evitar que se registren hechos similares.