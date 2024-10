Identifican a hondureña que supuestamente se lanzó de un carro en marcha

El cuerpo de Marlenis Flores Matute, madre de familia de unos 40 años de edad, quedó tendido a orilla de la carretera.

El misterioso caso ha despertado especulaciones entre los habitantes de la zona, algunos de los cuales sugieren la posibilidad de que Marlenis Flores haya sido víctima de un secuestro. Sin embargo, las autoridades policiales y forenses serán las encargadas de esclarecer las causas exactas de su fallecimiento.

“No hay palabras para expresar lo que yo siento. Mi manita ¿Por qué usted gorda? Yo quisiera que esto solo fuera un sueño, no sabe cómo me deja mi chucha, no soportaba verla allí, yo no me creía eso. Ahora estaremos eternamente juntas mi chucha, pero me va a hacer falta acá, ay mana!!! Se me fue gorda. Descanse en paz mi amor”, escribió una amiga de Marlenis Flores en la red social de Facebook.