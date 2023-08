“La familia de Fabricio me salvó varias veces de las golpizas que me daba”: Hazel Cortés

Hazel dijo que con su amiga se fueron para una taquería y expresó que “ya estando allí (en la taquería) comenzó de nuevo a llamarme para hostigarme y entonces yo le dije a Ariel que me fuera a dejar porque Fabricio me estaba hostigando demasiado y me decía que me iba ir a buscar y que me iba a matar”.

“Entonces yo me alisté y me fui para donde mi amiga y en el camino lo encontré y me preguntó que para dónde iba y yo le dije que iba a estar con mi amiga y me fui”, dijo la muchacha, quien también es bachiller en informática. Manifestó que después, Jared la estuvo llamando y hostigándola bastante cuando estaba en la casa de su amiga y ella trató de ignorarlo.

“Recuerdo que una vez me arrastró en la calle y me rompió la ropa que andaba y otra vez me acorraló en un pasaje y me subió a su carro y me llevó para donde amigos, y adelante de ellos me arrastró y uno de ellos me salvó y llamó a una amiga que me fue a traer. Esa vez también me agarró del pelo y me dio contra unas verjas”, relató.

“La familia de Jared muchas veces me salvó de las golpizas que me daba. En una ocasión me estaba casi matando en el cuarto de él y una tía de él me salvó”, expresó la agraviada, quien dijo que dejó a Fabricio, pero este siempre la buscaba y la hostigaba.