CSJ ordena investigar caso de jóvenes atropellados por exnovio celoso

Matute Cabrera había sido remitido a prisión, pero quedó libre dado que su expareja no pudo asistir a la audiencia, ya que permanecía interna en el Hospital Mario Catarino Rivas .

EL RELATO

La agresión a los dos jóvenes fue el domingo 23 de julio, en la colonia 10 de Septiembre del sector Chamelecón, a la 1:00 am.

Ariel Alejandro Girón, desde la cama en que está postrado, relató que él andaba en su motocicleta haciéndole un mandado a una prima y ella le pidió el favor de ir a dejar a su amiga Hazel Michell a su casa.

El joven se subió con la muchacha en la motocicleta y en el camino se encontraron con Fabricio Jared, quien andaba en una camioneta “y Michell me dijo: Ariel no pares porque él me va a golpear’ y yo aceleré la motocicleta y le tomé bastante ventaja al carro”.

Girón manifestó que cuando iban por el colegio Modesto Rodas Avarado bajó la velocidad de la moto para doblar, y entonces “él (Fabricio) me arrolló a una velocidad de unos 110 kilómetros por hora y nosotros nos caímos y nos pasó el carro por encima y nos decía que nos iba a matar”.

“Nos pasó el carro tres por encima y levantó el vehículo con el ‘jack’ para sacar a Michell y después me lo dejó caer otra vez y me decía ‘vos allí te vas a quedar, mal parido’”.

Refirió que fue a declarar ante la jueza con mucho dolor “y no me habían operado y le relaté todo lo que pasó y ahora él (Fabricio) anda libre y no es justo”.