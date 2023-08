“Espero ser de nuevo el mismo Ariel de antes: atlético y activo”

“Gracias a Dios y al Hospital Militar me he recuperado. Mañana (hoy) voy para el quirófano, me van a operar del injerto. Solo falta que me quiten los puntos de la pelvis y el cuello. Aquí me volvieron a realizar lo del cuello porque estaban abiertos y gracias a Dios ya los tengo en muy buen estado”, expresó Ariel.

“Gracias a La Prensa y a los otros medios de comunicación que me ayudaron a llegar al hospital, pero principalmente gracias a Dios, a mi madre y a mi hermano que siempre han estado aquí conmigo”, dijo. “Como yo digo, la justicia es de Dios y ojalá se pueda hacer justicia en mi caso y no le deseo el mal al muchacho (Fabricio), pero espero que pague por lo que hizo porque está mal lo que hizo”.

Girón expresó que espera que el caso siga activo y que pronto puedan proceder y que le revoquen el sobreseimiento que le otorgó la jueza a Matute y ordenen su captura. “Yo no necesito dinero ni nada de él (Fabricio) porque gracias a Dios recibí todo el apoyo del pueblo, de las Fuerzas Armadas y de los medios de comunicación que me ayudaron a hacer viral mi caso”, refirió.

El joven indicó que si todo sale bien después de la intervención quirúrgica para el injerto en la pierna, el doctor le dijo que en unos seis días le pueden dar de alta. “Espero que me den de alta y primeramente Dios ya voy a estar en mi amado Chamelecón. Espero ser el mismo Ariel de antes, atlético y activo. Ojalá y primero Dios así va a ser, ahorita ya me levanto y camino con el andador”, indicó Ariel.

“Los doctores me dicen que me va a llevar tiempo jugar fútbol, que es mi pasión, porque tengo fractura en mi cadera y en mi cuello”, refirió Girón. Ariel dijo que al estar recuperado “mi primer salida de la casa será para la iglesia La Casa de Dios para darle gracias y luego ir a ver los partidos de mi equipo donde yo jugaba en Chamelecón”. Expuso que siempre habla con Hazel, “ella me habla y pasamos platicando y gracias a Dios ella está recuperando muy bien”.