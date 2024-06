“Mi hijo no se metía con nadie y no merecía lo que le hicieron”

“Solo espero que las autoridades cumplan con su trabajo y que pague el responsable de matar a mi niño. Él no se metía con nadie y no merecía lo que le hicieron. Me duele el corazón saber que ya no lo tendré conmigo”, decía de forma desgarradora y sosteniendo su pecho con su mano mientras veía cómo el féretro era introducido a la fosa en donde ahora descansan los restos del segundo de sus tres hijos.