Daniela Aldana: “Isaac celebró mi embarazo y siguió igual el maltrato”

SAN PEDRO SULA “Cuando le dije que estaba embarazada, él lo celebró, mandó la foto de la prueba de embarazo al grupo de sus amigos, se puso a llorar, hizo planes de que todo iba a cambiar, pero solo le duró dos semanas y me volvió a faltar el respeto con sus infidelidades y agresiones psicológicas”. Así describe la modelo Daniela Aldana Pinzón la cuarta vez que regresó con su expareja Isaac Sandoval. Daniela Aldana, de origen colombiano, accedió a hablar por primera vez con LA PRENSA Premiun, y relatar lo que califica como una relación intermitente, llena de violencia física y psicológica, pero que ahora con seis meses de embarazo de su primer hijo pretende lograr su paz. Ella sostuvo una relación de pareja con Isaac Sandoval, quien ahora enfrenta cuatro procesos legales en los juzgados por violencia y uno por haber incumplido una condena. Aldana Pinzón asegura que ha callado y accedido a lo que le ha pedido la familia de Isaac, pero ahora se siente más fuerte por su embarazo, aunque ha tenido varias amenazas de aborto y ha estado sin el apoyo económico de su expareja. Isaac Sandoval, un joven de 22 años, y Daniela Aldana se conocieron en 2021 y comenzaron a salir como una pareja normal. Durante ese tiempo tuvieron discusiones por la forma de vestir de ella, algunas sospechas de infidelidades de parte de él, así como el alejamiento de amistades.

Daniela Aldana relata que desde el inicio de su relación ella costeaba las salidas y los viajes. “Él siempre se quedaba conmigo en mi casa durante semanas, había, incluso, lapsos de dos o tres semanas que él solo iba a su casa a traer algo o a cambiarse, todo este tiempo que vivió conmigo, por decirlo así, jamás colaboró en absolutamente nada. Jamás pagó un plato de comida, jamás puso para la renta o luz o algo, porque veo que muchas personas hacen el comentario equivocado de que tal vez influyó en que yo le perdonara por el factor económico”. Indica que en septiembre de 2022 Isaac la agredió físicamente, “como no estaba acostumbrada a ningún tipo de maltrato, nunca había tenido ni agresiones, ni faltas de respeto por parte de ninguna de mis parejas, me indigné y no iba a concebir eso en ese momento. Pues yo creí que no iba a volver a tener ningún contacto con él y no quería que esto quedara impune, la verdad entonces yo le puse a él una denuncia”.

Explica que en la denuncia se hizo la respectiva investigación, se interrogaron testigos, se presentó el examen forense, el dictamen forense de las agresiones físicas y luego de la audiencia con la jueza él fue declarado agresor; creyó que no iba a tener contacto de nuevo con él, pero le impusieron medidas de restricción y nunca las cumplió. No habían pasado tres meses del proceso de violencia entre la pareja cuando decidieron retomar la relación luego de haber asistido a un concierto en el que coincidieron, y para celebrar se fueron de viaje a Roatán, donde Daniela dice que sintió que su relación de formalizó, pues Isaac le regaló un anillo de compromiso.

La atropelló

Pero el 18 de febrero de 2023 luego de haber asistido a una fiesta de cumpleaños de un amigo, regresaron a la casa donde vivía Daniela, discutiendo porque ella le había encontrado en su celular conversaciones y que estaba saliendo con otra mujer, “me molesté, me dijo que me calmara y en la discusión nos empezamos a agredir”. “Él me pegó un golpe con la mano cerrada en la cara, cuando él me tumba al piso, yo me quedo viéndolo como, ‘bueno, esto no se va a quedar así o procedo a llamar a la Policía o pasa algo, pero no se va a quedar así’,” recordó. Isaac salió corriendo para el carro, mientras Daniela dice que se levantó y lo siguió y por la ventana del carro le empezó a decir que se hiciera hombre y que diera la cara a los problemas, porque iba a llamar a la Policía. “Pero lo que hizo fue arrancar el carro y al intentar enderezarlo para salir a la calle y perfectamente me había visto, me atropelló y cuando yo estaba inconsciente pasó despacio el carro y eso quedó en videos de cámaras de seguridad”.

Cuando Isaac vio que Daniela no se movía, estacionó el carro y se fue caminando hasta donde ella estaba, le sacó el celular de su pantalón, le quitó el anillo de compromiso, la levantó y la llevó hasta un sofá dentro de la casa, pero luego la joven pudo despertar y él decidió llevarla al hospital Mario Rivas. “Cuando ya había amanecido tenía a las enfermeras costurándome la cara y cuando ya me pude levantar Isaac me dijo que me había atropellado un carro, pero por el golpe que tenía en el ojo los médicos sospecharon que no era un accidente”, recordó. Según Daniela, esta vez como Isaac sabía lo que había hecho, se adelantó a poner una denuncia en la Policía afirmando que ella lo había agredido, pero al final con las pruebas tipificaron el delito y el proceso legal fue contra él. Por este caso Isaac fue acusado por maltrato familiar, una de las cuatro acusaciones que actualmente tiene el joven. Ya con dos procesos, a Isaac Sandoval le habían prohibido acercarse a Daniel Aldana, no frecuentar sus mismos lugares e incluso retirarse si ella estaba en algún sitio donde él llegara. “Él siguió incumpliendo y esta vez la familia de él comenzó a buscarme y pedirme que retirara la denuncia, mientras Isaac me decía que todo era mi culpa por hacerle tantos reclamos”. La modelo dice que “hubo un momento en el que me sentía bastante sola, aislada, culpable, no sabía si la realidad era lo que él me decía o el Ministerio Público”, manifestó. Una vez más la pareja volvió con la relación por varios meses, pero en septiembre de 2023 Daniel Aldana expresó que le revisó el celular a Isaac Sandoval donde le encontró conversaciones inadecuadas con mujeres y le hizo el reclamó. En septiembre, Aldana se volvió a retirar de su pareja, lo bloqueó de su celular y decidió no tener más comunicación con él.

" Otro día llegó bolo llorando y dijo que era la familia que no lo dejaba acercarse al niño. "

Pero en noviembre volvieron a coincidir en una fiesta en una torre de apartamentos y tras largas conversaciones y promesas de parte de Isaac, la pareja decidió retomar la relación. “El fin de año de 2023, Isaac se aparece con un anillo de promesa, me declara su amor, me dijo que él ya había cambiado, que maduró y entendió todo lo que hizo mal”, contó Aldana. Su reconciliación la pareja la hizo pública por medio de unas fotografías. “No teníamos como ese nivel de conciencia de que las cosas se iban a salir de control y que íbamos a recibir toda esa cantidad de odio”, recordó Daniela al referirse a la reacción de la gente en las redes sociales.

" El día de las madres me llevó flores a mi apartamento y yo siempre lo dejaba quedarse. "

Luego de la reacción de las fotografías, Daniela comentó que el papá de Isaac le pidió que diera declaraciones ante los medios de comunicación para aclarar, pero al final accedió a hacer un video en sus plataformas de redes sociales. “En ese video yo dije las cosas cómo pasaron, pues no podía negar que Isaac me había atropellado y golpeado”, apuntó. Se suponía que todo iba bien para Daniela, pero indicó que a finales de febrero de este año volvieron a tener problemas por las infidelidades de Isaac, y decidió irse para donde unas amigas y no verlo por unas semanas. Daniela Aldana asegura que Isaac Sandoval siguió buscándola y un día entró a su casa sin permiso y en estado de ebriedad se quedó dormido en su cama y después de tener un conversación volvieron a hablar y comprometerse en tener una relación tranquila.

Embarazo