Video del momento en que rastra pierde el control en Siguatepeque

El momento justo antes de que una rastra perdiera el control y se llevara de encuentro un vehículo fue grabado por otro conductor en la carretera CA-5 de Siguatepeque, zona central de Honduras.

En el video se puede ver a la rastra tirando humo de las llantas del tercer eje cuando va bajando por la cuesta de El Carrizal en Siguatepeque.

En la grabación se escucha al conductor que va atrás de la rastra que dice: “No lleva frenos, no lleva frenos, se va a dar vuelta, no lleva frenos”.