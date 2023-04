Jovencita desaparece tras salir del colegio en San Luis, Santa Bárbara

Abigail recibía clases de un programa educativo sabatino en un instituto de dicha localidad, sin embargo, tras salir de las instalaciones, no volvió a ser vista por sus compañeros.

“Todos los sábados hacía lo mismo. Este sábado se presentó desde las 8:00 am hasta las 11:50 am que salimos. Luego ella tomaba el bus que la llevaba a su aldea a las 2:30 pm. Se ha hablado con los buseros, se revisaron las cámaras y no se subió a ningún bus”, relató.