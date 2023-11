Identifican a víctimas de accidente en la CA-5

El conductor de la unidad de transporte público resultó ileso y aseguró que no pudo detener la marcha del pesado vehículo tras la maniobra realizada por el conductor del pick-up.

“Se me metió de un solo y no pude detener el bus”, argumentó el chofer del bus interurbano, quien arguyó que no circulaba a exceso de velocidad. Debido al fuerte impacto, ambos vehículos quedaron dañados.

El vocero policial dijo que el estado de salud de la señora es grave y que necesitaría ser intervenida de emergencia y practicarle cirugías para salvarle la vida. Personal del Ministerio Público y Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reconocieron el cadáver para llevarlo a la morgue capitalina.