Dos jóvenes pescadores mueren tras naufragio en represa Patuca III

​​​Patuca, Olancho.

Dos jóvenes perdieron la vida por inmersión luego de que la embarcación en la que realizaban una jornada de pesca se volcara en la represa hidroeléctrica Patuca III, ubicada en el departamento de Olancho. Según reportes de medios locales, el incidente ocurrió el viernes, cuando cinco jóvenes navegaban por el embalse. Las fuertes ráfagas de viento habrían provocado el naufragio de la lancha, lanzando a todos sus ocupantes al agua.

Tres de los tripulantes lograron ponerse a salvo; sin embargo, dos de ellos desaparecieron entre las aguas. Horas después, las labores de búsqueda permitieron confirmar su fallecimiento en el sector conocido como El Ocotillal. Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Luis Guifarro, residente de la aldea San José, y Mauricio Benítez, originario de la aldea Cabañas. De acuerdo con información conocida en la zona, Guifarro era hermano de la profesora Miriam Guifarro.