“‘Mamá, sácame de aquí’, me gritaba mi niña, y no pude”

En su lecho murió soterrada la madrugada de ayer la niña Cinthia Fúnez (de cuatro años) al caerle un alud de tierra que destruyó su casa y tres viviendas más en la colonia Infop.

“¡Ayuda, ayuda!”, escuchábamos los gritos desesperados de Liliana, la otra muchacha, y su hermano Víctor”, relataron los vecinos del lugar.

En el derrumbe resultaron heridas la mamá de la niña, Liliana Fúnez (de 27 años), y otra mujer de nombre Margarita Leticia Sandoval, hermana del operario de maquila Víctor Santa María Alberto, quien hasta ayer estaba como desaparecido.

“Como a la una de la madrugada escuchamos como un terremoto y un gran estruendo, y al salir miramos cómo las casas venían arrastradas para abajo por el derrumbe del parque”, manifestaron los moradores, quienes expresaron que nunca estuvieron de acuerdo en que construyeran la plaza de esparcimiento en ese lugar porque era un peligro.

Los pobladores dijeron que el gran cúmulo de escombros de las cuatro casas destruidas no les permitía a ellos y a los bomberos rescatar a las personas atrapadas; pero tras luchar casi una hora rescataron a Liliana Fúnez y a la otra mujer.

La madre de la pequeña fue dada de alta ayer mismo en el hospital Mario Rivas y al llegar a reclamar el cuerpo de su hija a la morgue forense manifestó: “A la niña le cayó la pared de la casa de los vecinos, y a mí después me cayó la mitad de una pared y me tiró abajo y quedé con las piernas soterradas y golpeada en la cabeza”.

“La niña me gritaba y me decía: ‘sácame de aquí’, estaba viva, y no pude. Es bueno hacer caso cuando alguien advierte, sálganse, sálganse, y a veces la gente no obedece. A mí, mi marido me decía que había que salirse de allí porque es peligroso, y yo no le hice caso, y esa fue la tragedia que sucedió con mi niña”, lamentó Liliana Fúnez.