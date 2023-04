Denuncian que la MS tomó el control de la cárcel de Támara

El lunes, el personal administrativo del reclusorio ingresó entre las 8:00 am y 8:30 am y media hora después fueron sacados de sus oficinas formados por el jefe de recursos humanos, subcomisario Ordóñez Lagos y despachados porque los pandilleros les comunicaron a las máximas autoridades de la prisión que si los empleados y policías no salían de los recintos iban a realizar una matanza y le iban a meter fuego al edificio administrativo, relató una de las fuentes.

Una vez llegó la amenaza, el director de la prisión, comisionado Melvin Alexander Alvarenga y el subdirector, comisario Olman Maradiaga, abandonaron sus oficinas, por lo que Ordóñez Lagos quedó a cargo.